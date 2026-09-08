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Николай Угожаев снялся с турнира Lombardia Trophy в Италии

Николай Угожаев снялся с турнира Lombardia Trophy в Италии
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Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев снялся с турнира Lombardia Trophy, куда был заявлен ранее. В заявке соревнований на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) отсутствует фамилия фигуриста. Из россиян в стартовом листе турнира находится только Матвей Ветлугин.

Турнир Lombardia Trophy пройдёт в Италии с 17 по 20 сентября. Ранее российские фигуристы приняли участие в KInoshita Group Cup в Токио, где выиграли 8 из 12 медалей во всех видах. Эти соревнования стали первыми для взрослых российских фигуристов после возвращения на международную арену.

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