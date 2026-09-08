Матвей Ветлугин получил визу для участия в турнире Lombardia Trophy

Российский фигурист Матвей Ветлугин заявил, что получил визу для въезда в Италию для участия в турнире Lombardia Trophy в Бергамо.

«Виза получена, готовимся к старту», — приводит слова Ветлугина ТАСС.

Ранее на этом турнире из россиян должен был выступить Николай Угожаев, но фигурист снялся с соревнований. Точная причина пропуска им турнира неизвестна.

Турнир Lombardia Trophy пройдёт с 17 по 20 сентября. Ранее российские фигуристы приняли участие в KInoshita Group Cup в Токио, где выиграли 8 из 12 медалей во всех видах. Эти соревнования стали первыми для взрослых российских фигуристов после возвращения на международную арену.