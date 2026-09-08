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Софья Акатьева рассказала, задумывалась ли о переходе в танцы на льду

Софья Акатьева рассказала, задумывалась ли о переходе в танцы на льду
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Чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Софья Акатьева ответила, рассматривала ли когда-либо переход в танцы на льду. Ранее Татьяна Навка в выпуске шоу «Ледниковый период», где приняла участие Акатьева, предложила фигуристке перейти в эту дисциплину.

«Мне было приятно слышать такие слова от Татьяны Александровны [Навки], но, честно, никогда не задумывалась о переходе в танцы на льду, потому что мне интересно одиночное катание. Тем более у танцоров изначально немного другой тренировочный процесс, это совершенно другая сфера, поэтому, если идти в танцы, думаю, это нужно делать намного раньше, ещё в детстве», — приводит слова Акатьевой «РИА Новости Спорт».

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