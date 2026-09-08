Семененко, Лутфуллин, Фёдоров и Хавронина/Нарижный выступят на «челленджере» в Словакии

Двукратный чемпион России Евгений Семененко, серебряный призёр чемпионата России – 2025 Глеб Лутфуллин, российский фигурист Григорий Фёдоров и двукратные бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

Отметим, что ранее Семененко стал бронзовым призёром турнира Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио, Япония, с результатом 253,30 балла.

«Челленджер» в Словакии пройдёт с 24 по 27 сентября. Российские спортсмены допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

Материалы по теме Фото Семененко прогулялся по Токио с зарубежными фигуристами после турнира Kinoshita Group Cup

Самые красивые наряды фигуристов.