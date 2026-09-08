Пётр Гуменник добавлен в список запасных на этапы Гран-при ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) добавил действующего чемпиона России участника Олимпиады-2026 в одиночном катании Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при ISU – 2026/2027.

На текущий момент Гуменник — второй в списке запасных, первым идёт чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи, который ранее стал победителем международного турнира Kinoshita Cup — 2026 в Токио. Гуменник также выступал в Токио, там Пётр занял шестое место.

Серия Гран-при ISU у взрослых начнётся во Франции 23 октября. Всего в календаре соревнований шесть этапов и финал. У запасных фигуристов будет возможность выступить на турнире в случае снятий участников.