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Пётр Гуменник добавлен в список запасных на этапы Гран-при ISU

Пётр Гуменник добавлен в список запасных на этапы Гран-при ISU
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Международный союз конькобежцев (ISU) добавил действующего чемпиона России участника Олимпиады-2026 в одиночном катании Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при ISU – 2026/2027.

На текущий момент Гуменник — второй в списке запасных, первым идёт чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи, который ранее стал победителем международного турнира Kinoshita Cup — 2026 в Токио. Гуменник также выступал в Токио, там Пётр занял шестое место.

Серия Гран-при ISU у взрослых начнётся во Франции 23 октября. Всего в календаре соревнований шесть этапов и финал. У запасных фигуристов будет возможность выступить на турнире в случае снятий участников.

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