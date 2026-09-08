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Стала известна русскоязычная вариация музыки ПП Владислава Дикиджи

Стала известна русскоязычная вариация музыки ПП Владислава Дикиджи
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Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился музыкой, под которую будет катать свою произвольную программу на внутренних соревнованиях.

«Тишина кричит. Холодные стены собственных страхов. Каждый шаг — как по битому стеклу. Я ищу не выход, я ищу себя. Слушай. Это не просто пульс. Это стук в дверь, за которой — истина», — русскоязычный перевод музыки для ПП Дикиджи.

Ранее спортсмен рассказал, что постановщику программы Никите Михайлову пришлось менять текст, чтобы адаптировать произвольную программу для иностранных зрителей на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Дикиджи выиграл соревнования, набрав 265,68 балла.

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