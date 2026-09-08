Стала известна русскоязычная вариация музыки ПП Владислава Дикиджи
Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился музыкой, под которую будет катать свою произвольную программу на внутренних соревнованиях.
«Тишина кричит. Холодные стены собственных страхов. Каждый шаг — как по битому стеклу. Я ищу не выход, я ищу себя. Слушай. Это не просто пульс. Это стук в дверь, за которой — истина», — русскоязычный перевод музыки для ПП Дикиджи.
Ранее спортсмен рассказал, что постановщику программы Никите Михайлову пришлось менять текст, чтобы адаптировать произвольную программу для иностранных зрителей на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Дикиджи выиграл соревнования, набрав 265,68 балла.
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