Гончаренко ответила, планирует ли Петросян участвовать в «челленджерах»

Известный тренер Инна Гончаренко подтвердила, что трёхкратная чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян планирует выступать на турнирах серии «Челленджер».

— Сейчас многие спортсмены начинают заявляться на различные этапы международных турниров. Есть ли в планах у Аделии Петросян участвовать в «челленджерах»?

— Такие планы у Аделии есть, но пока ничего не комментируем. Всё будет после контрольных прокатов. Немножко подождите, — приводит слова Гончаренко Sport24.

Ранее Аделия покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На прошедших Олимпийских играх 2026 года в Милане фигуристка заняла шестое место.