Этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде отменён

Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде отменён. Об этом сообщает Нижегородская федерация фигурного катания на коньках.

Юниорский этап Гран-при России в Нижнем Новгороде должен был пройти с 13 по 16 октября. С 16 по 19 октября был запланирован старт взрослой серии.

Юниорская серия начнётся в Москве с 24 по 28 сентября. Второй Московский этап состоится с 5 по 8 октября. 27-30 октября соревнования пройдут в Красноярске, 3-6 ноября — в Екатеринбурге, 10-13 ноября — в Омске.

Этапы взрослой серии Гран-при России состоятся в Санкт-Петербурге (22-26 октября), Красноярске (30 октября — 2 ноября), Екатеринбурге (6-9 ноября) и Омске (13-16 ноября).