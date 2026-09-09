Танцевальный дуэт Рид/Амбрулявичюс снялся с этапов Гран-при ISU в этом сезоне

Бронзовые призёры чемпионата Европы – 2024 литовский танцевальный дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс снялись с этапов Гран-при ISU в этом сезоне.

«Всеми привет! Прошлый сезон превзошёл все наши ожидания. Олимпийский путь был долгим и трудным, но мы невероятно гордимся тем, чего смогли достичь, пройдя этот путь. Все незабываемые моменты, опыт и общую радость я запомню на всю оставшуюся жизнь.

Взяв перерыв, я и Сауль обсудили наше будущее и пришли к совместному решению, что мы не будем участвовать в этапах Гран-при в этом сезоне. Мы хотим использовать это время, уделив внимание физическому и ментальному здоровью, восстановлению от старых травм, хотим по-настоящему отдохнуть и набраться сил.

Мы хотим поблагодарить каждого за невероятную поддержку на протяжении всего прошлого олимпийского цикла. Для нас было честью видеть, как вы верите в нас, болеете и остаётесь частью этого прекрасного путешествия!» – написала Рид в социальной сети.

На Олимпийских играх — 2026 в Милане дуэт занял шестое место.