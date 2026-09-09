Дикиджи примет участие в этапе Гран-при ISU в Китае

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что чемпион России — 2025 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи получил приглашение к участию в этапе серии Гран-при ISU в Китае.

«Владислав Дикиджи в соответствии с альтернативным списком запасных получил приглашение на участие в этапе Гран-при в Китае. Желаем ему удачи, а также ждём выступлений других наших фигуристов на этапах серии «Челленджер». Мы рады этим шагам к полноценному возвращению российских фигуристов на международную арену. Российский зритель совсем скоро сможет всех их увидеть на контрольных прокатах», — приводит слова Когана ТАСС.

Дикиджи стал чемпионом турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026, который проходил с 4 по 6 сентября в Токио, Япония, фигурист получил от судей 265,68 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список запасных участников на этапы Гран-при ISU. Дикиджи возглавил его в мужском одиночном катании.

Этап Гран-при ISU в Китае пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года. Отметим, Дикиджи станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после снятия бана с российских спортсменов.