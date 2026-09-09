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«Он заслужил». Татауров — о приглашении Дикиджи выступить на этапе Гран-при ISU в Китае

«Он заслужил». Татауров — о приглашении Дикиджи выступить на этапе Гран-при ISU в Китае
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Российский тренер по фигурному катанию Олег Татауров, известный по работе с чемпионом России Владиславом Дикиджи, заявил, что его ученик заслужил право выступить на этапе Гран-при ISU в Китае.

«Влад эту новость пока не знает — через 45 минут приедет на тренировку, я ему сообщу. Конечно, я очень рад, он заслужил», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Ранее стало известно, что россиянин получил приглашение на турнир в соответствии со списком запасных. Этап Гран-при в Шэньчжэне, Китай, пройдёт с 6 по 8 ноября. Дикиджи станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после снятия бана с российских спортсменов.

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