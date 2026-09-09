«Опять в машине кайфовал». Дикиджи отреагировал на приглашение на этап Гран-при в Китае

Российский фигурист Владислав Дикиджи отреагировал на новость о получении приглашения принять участие в этапе Гран-при ISU в Китае. После публикации новости тренер Владислава Олег Татауров отметил, что спортсмен ещё не в курсе новых планов.

«Да уже знает, опять в машине ехал кайфовал», — написал Дикиджи под постом с комментарием тренера.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список запасных участников на этапы Гран-при. Российский фигурист возглавил его в мужском одиночном катании. Этап Гран-при ISU в Китае пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года. Отметим, Дикиджи станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после снятия бана с российских спортсменов.