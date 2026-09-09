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Дикиджи может вступить на «челленджере» в Казахстане после контрольных прокатов

Дикиджи может вступить на «челленджере» в Казахстане после контрольных прокатов
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Российский тренер по фигурному катанию Олег Татауров, известный по работе с чемпионом России Владиславом Дикиджи, заявил, что после контрольных прокатов в Москве его ученик может выступить на турнире в Казахстане.

«Будем готовиться сначала к российским контрольным прокатам, потом к Казахстану, затем — к Гран-при Китая. Но это пока мои планы, как решит федерация — пока не знаю», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Турнир серии «Челленджер» пройдёт в Казахстане с 7 по 11 октября. Ранее стало известно, что в соответствии со списком запасных россиянин получил приглашение на этап Гран-при в Шэньчжэне, Китай, который состоится с 6 по 8 ноября.

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Новости. Фигурное катание
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