ISU подтвердил участие Владислава Дикиджи в этапе Гран-при в Китае
Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил факт, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, который пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года. Организаторы этапа в Китае отдали Дикиджи одну из своих домашних квот.
Предлагаем ознакомиться со списком спортсменов, которые выступят в мужском одиночном катании на этапе в Китае.
Соперники Дикиджи на этапе Гран-при ISU в Китае:
- Чэнь Юйдун (Китай);
- Чжимин Пэн (Китай);
- Ника Эгадзе (Грузия);
- Као Миура (Япония);
- Сюн Сато (Япония);
- Михаил Шайдоров (Казахстан);
- Чун Хван Чха (Южная Корея);
- Мингю Со (Южная Корея);
- Владимир Самойлов (Польша);
- Лукас Козенески (США);
- Джейкоб Санчес (США).
Отметим, Дикиджи станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после снятия бана с российских спортсменов.
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