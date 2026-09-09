ISU подтвердил участие Владислава Дикиджи в этапе Гран-при в Китае

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил факт, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, который пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года. Организаторы этапа в Китае отдали Дикиджи одну из своих домашних квот.

Предлагаем ознакомиться со списком спортсменов, которые выступят в мужском одиночном катании на этапе в Китае.

Соперники Дикиджи на этапе Гран-при ISU в Китае:

Чэнь Юйдун (Китай);

Чжимин Пэн (Китай);

Ника Эгадзе (Грузия);

Као Миура (Япония);

Сюн Сато (Япония);

Михаил Шайдоров (Казахстан);

Чун Хван Чха (Южная Корея);

Мингю Со (Южная Корея);

Владимир Самойлов (Польша);

Лукас Козенески (США);

Джейкоб Санчес (США).

Отметим, Дикиджи станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после снятия бана с российских спортсменов.