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ISU подтвердил участие Владислава Дикиджи в этапе Гран-при в Китае

ISU подтвердил участие Владислава Дикиджи в этапе Гран-при в Китае
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Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил факт, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, который пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года. Организаторы этапа в Китае отдали Дикиджи одну из своих домашних квот.

Предлагаем ознакомиться со списком спортсменов, которые выступят в мужском одиночном катании на этапе в Китае.

Соперники Дикиджи на этапе Гран-при ISU в Китае:

  • Чэнь Юйдун (Китай);
  • Чжимин Пэн (Китай);
  • Ника Эгадзе (Грузия);
  • Као Миура (Япония);
  • Сюн Сато (Япония);
  • Михаил Шайдоров (Казахстан);
  • Чун Хван Чха (Южная Корея);
  • Мингю Со (Южная Корея);
  • Владимир Самойлов (Польша);
  • Лукас Козенески (США);
  • Джейкоб Санчес (США).

Отметим, Дикиджи станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после снятия бана с российских спортсменов.

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