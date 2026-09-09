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Тутберидзе отправилась с Бойковой и Козловским на «челленджер» в США — источник

Тутберидзе отправилась с Бойковой и Козловским на «челленджер» в США — источник
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отправилась в США на турнир серии «Челленджер» John Nicks Pairs International вместе с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, выступающими в парном катании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Александру Бойкову и Дмитрия Козловского на турнире в США будет сопровождать Этери Тутберидзе», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут с 11 по 12 сентября в Норвуде, США. Ранее пара Бойкова/Козловский выиграла турнир Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио. Российские спортсмены допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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