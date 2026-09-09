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«Лёд из моей жизни никуда не ушёл». Загитова рассказала, чем занимается без соревнований

«Лёд из моей жизни никуда не ушёл». Загитова рассказала, чем занимается без соревнований
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в данный момент сосредоточена на других проектах. 24-летняя спортсменка не скучает по соревнованиям.

«Знаете, лёд из моей жизни никуда не ушёл. Если вы следите за моими проектами и успехами, то видите, что я немного ушла в другие аспекты. Если же соревноваться, то необходимо полностью погружаться в тренировки. Без этого, как показывает практика, ничего не получится. Мысли о тренировках должны быть 24/7. Поэтому не могу сказать, что я скучаю по соревнованиям», – приводит слова Загитовой ТАСС.

В активе фигуристки две медали Олимпиады-2018 в Пхёнчхане – Загитова завоевала золото в одиночном катании и серебро – в командном зачёте. Россиянка также становилась чемпионкой мира в 2019 году и чемпионкой Европы – в 2018 году.

В 2019 году Алина Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, однако позднее заявила, что завершает карьеру.

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