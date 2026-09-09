Алина Загитова назвала топ-3 любимых видов спорта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 24-летняя Алина Загитова рассказала о своих любимых видах спорта. В топ-3 фигуристки вошли бокс, теннис и вейксёрф.

«Недавно попробовала себя в большом теннисе. Мне понравилось. В падел я тоже пробовала, но мне это интересно, только когда есть хорошая компания, просто порезвиться. А большой теннис – это про концентрацию на себе, технике. Так что в мой топ входят бокс, теннис и вейксёрф. Хотя в этом году я не так часто тренировалась на доске», – приводит слова Загитовой ТАСС.

За свою карьеру Алина Загитова завоевала две олимпийские медали на Олимпийских играх – 2018: золото в одиночном катании и серебро – в командном зачёте. Россиянка также становилась чемпионкой мира (2019) и чемпионкой Европы (2018). В 2019 году Загитова завершила профессиональную карьеру.