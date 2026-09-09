Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вышла на лёд после операции. Об этом она сообщила, опубликовав видео с катка на своей странице в социальной сети. В июне она перенесла оперативное вмешательство на стопах. Ранее спортсменка объясняла необходимость операции серьёзной проблемой — у неё сильно выражен вальгус, который существенно осложняет повседневную жизнь.

В июне фигуристка вышла замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова, пара широко отметила свадьбу в конце августа. В октябре 2026 года в Москве состоится организованное Медведевой ледовое шоу в стиле дискотеки 90-х.