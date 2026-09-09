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Алина Загитова заявила, что журналисты пытаются придумать о ней неправду

Алина Загитова заявила, что журналисты пытаются придумать о ней неправду
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, что сталкивается с попытками журналистов представить её в негативном свете. По словам фигуристки, раньше она остро реагировала на публикации с недостоверной информацией, но теперь старается не обращать на них внимания.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что журналисты пытаются придумать какую-то откровенную неправду. Теперь я стараюсь на всё это не реагировать. Раньше я бы вспылила, опять же — попыталась бы как-то оправдаться», — сказала Загитова в интервью ТАСС.

30 августа в Казани состоялось открытие школы фигурного катания Загитовой. Она работает на базе нового Центра фигурного катания Республики Татарстан. На церемонии олимпийская чемпионка провела первый мастер-класс для юных спортсменов.

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