ФФККР подтвердила отмену этапа Гран-при России в Нижнем Новгороде

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию об отмене этапа Гран-при России в Нижнем Новгороде.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщает, что всероссийские соревнования среди юниоров и этап Гран-при России «Рапсодия льда» в Нижнем Новгороде не состоятся ввиду непредвиденных обстоятельств, возникших у соорганизаторов (локальный оргкомитет) указанных мероприятий. К сожалению, федерация не обладает юридическими и иными возможностями для разрешения этих обстоятельств, в связи с чем мы вынуждены перенести место проведения указанных соревнований. В данный момент федерация уточняет возможное место проведения перенесённых соревнований, которое будет анонсировано сразу после завершения всех необходимых формальностей.

Мы приносим извинения всем спортсменам, тренерам, специалистам и зрителям, планировавшим поездку в Нижний Новгород, за доставленные неудобства», — говорится в заявлении пресс-службы организации.