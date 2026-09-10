Фигуристы Чикмарёва и Янченков подвели итоги «челленджера» в Японии

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков опубликовали пост, в котором поделились впечатлениями от первых соревнований на взрослой международной арене. На турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, пара выиграла серебро.

Фото: Из личного архива фигуристов

Фото: Из личного архива фигуристов

Фото: Из личного архива фигуристов

Фото: Из личного архива фигуристов

«Прошли наши первые международные соревнования в Токио! Всем большое спасибо за поддержку, очень порадовала японская публика, соревнования прошли на высшем уровне. Отдельное спасибо нашим тренерам за подготовку и веру в нас. Пока, пока Токио», — написали фигуристы в социальной сети, приложив фото с турнира.

Спортивная пара вошла в список запасных участников на этапы Гран-при ISU, опубликованный Международным союзом конькобежцев (ISU).