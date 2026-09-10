ISU отклонил апелляцию Валиевой и Кондратюка на получение нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляцию российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Александре Степановой и Ивану Букину нейтральный статус не выдали. Об этом сообщается на сайте организации.

«После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU установил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов.

ISU также установил, что Александра Степанова и Иван Букин не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов и не имеют права участвовать в соревнованиях ISU или международных соревнованиях в статусе AIN. Каждое из этих решений подлежит обжалованию в порядке, предусмотренном Конституцией и Регламентами ISU.

ISU не будет делать дальнейших комментариев по отдельным делам до истечения сроков обжалования», — говорится в заявлении организации.