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ISU отклонил апелляцию Валиевой и Кондратюка на получение нейтрального статуса

ISU отклонил апелляцию Валиевой и Кондратюка на получение нейтрального статуса
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Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляцию российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Александре Степановой и Ивану Букину нейтральный статус не выдали. Об этом сообщается на сайте организации.

«После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU установил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов.

ISU также установил, что Александра Степанова и Иван Букин не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов и не имеют права участвовать в соревнованиях ISU или международных соревнованиях в статусе AIN. Каждое из этих решений подлежит обжалованию в порядке, предусмотренном Конституцией и Регламентами ISU.

ISU не будет делать дальнейших комментариев по отдельным делам до истечения сроков обжалования», — говорится в заявлении организации.

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