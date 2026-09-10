Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России в Москве
19-20 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной команды России по фигурному катанию на коньках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мероприятия.
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию (время московское):
19 сентября, суббота:
- 14:00 – женщины, короткая программа;
- 15:15 – мужчины, короткая программа;
- 16:25 – пары, короткая программа;
- 17:30 – танцы на льду, ритм-танец.
20 сентября, воскресенье:
- 14:00 – женщины, произвольная программа;
- 15:30 – мужчины, произвольная программа;
- 16:50 – пары, произвольная программа;
- 18:00 – танцы на льду, произвольный танец.
Мероприятие пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене», состав участников будет известен позже.
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