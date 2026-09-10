15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России в Москве

Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России в Москве
Комментарии

19-20 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной команды России по фигурному катанию на коньках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мероприятия.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию (время московское):

19 сентября, суббота:

  • 14:00 – женщины, короткая программа;
  • 15:15 – мужчины, короткая программа;
  • 16:25 – пары, короткая программа;
  • 17:30 – танцы на льду, ритм-танец.

20 сентября, воскресенье:

  • 14:00 – женщины, произвольная программа;
  • 15:30 – мужчины, произвольная программа;
  • 16:50 – пары, произвольная программа;
  • 18:00 – танцы на льду, произвольный танец.

Мероприятие пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене», состав участников будет известен позже.

Материалы по теме
Официально
ISU подтвердил участие Владислава Дикиджи в этапе Гран-при в Китае
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android