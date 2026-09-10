«Надо идти в суд». Губерниев — о заявлении ISU по недопуску ряда российских фигуристов

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Международного союза конькобежцев (ISU) об отказе в нейтральном статусе Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину.

«Их же уже отстранили. Уже понятно, что они не соответствуют требованиям. Надо идти в суды, доказывать, подавать апелляцию. Фигуристов отстранили. Что делать? Подавать апелляцию и судиться. Они не соответствуют статусу. Чему ещё они не соответствуют? Надо добиваться справедливости. При чём тут надежда? Делай, что должен — будь что будет. В юридической плоскости необходимо вооружиться всеми необходимыми инструментами и идти в суд — добиваться решения, чтобы наши спортсмены выступали», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.