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Валиева, Кондратюк и другие российские фигуристы оспорят отказ в нейтральном статусе в CAS

Валиева, Кондратюк и другие российские фигуристы оспорят отказ в нейтральном статусе в CAS
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Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин, которым отказали в нейтральном статусе, оспорят решение Международного союза конькобежцев (ISU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Федерация фигурного катания на коньках России и наши фигуристы, несправедливо лишённые права выступать на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, в ближайшее время подадут к ISU иск в CAS. Нашим атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее ISU постановил, что российские фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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