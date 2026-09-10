ФФККР прокомментировала отказ в нейтральном статусе Валиевой и другим россиянам

Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

«Федерация фигурного катания на коньках России уведомлена о ситуации относительно статуса спортсменов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина.

Несмотря на то, что по решению Международного союза конькобежцев (ИСУ) российские фигуристы выступают в нейтральном статусе, федерация всегда оказывала и продолжает оказывать любую поддержку, в которой нуждаются наши спортсмены.

Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации, благодарим все организации, выразившие готовность оказать содействие нашим спортсменам.

Вместе с тем Федерация фигурного катания на коньках России считает невозможным в дальнейшем комментировать данную ситуацию без согласия спортсменов и их адвокатов, чтобы не нанести ущерб стратегии защиты», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев (ISU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).