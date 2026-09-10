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«Это поломало спортивную карьеру». Авербух — о недопуске Степановой и Букина

«Это поломало спортивную карьеру». Авербух — о недопуске Степановой и Букина
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Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о том, что российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин всё ещё не получили нейтральный статус.

«К сожалению, Саше Степановой и Ване Букину даже не давали нейтрального статуса. Поэтому надежд было совсем мало. И тоже это необоснованно, это ведь талантливые фигуристы, которым, безусловно, всё это поломало спортивную карьеру, невозможность соревноваться. Причём они на протяжении долгих лет становятся жертвами ISU. В частности когда пару отстранили, не дали выступить на Олимпиаде 2018 года», — приводит слова Авербуха ТАСС.

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