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«Тяжелейшее испытание». Ягудин — о невыдаче четырём россиянам нейтрального статуса

«Тяжелейшее испытание». Ягудин — о невыдаче четырём россиянам нейтрального статуса
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Олимпийский чемпион в одиночном катании 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российских фигуристов Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, а также танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина к международным стартам.

«Всё происходящее сейчас с этими фигуристами — тяжелейшее испытание. Нужно быть по-настоящему сильными людьми, чтобы после всего этого продолжать тренироваться, выступать, радовать российскую публику и верить до последнего, что справедливость восторжествует. Это испытание на верность делу своей жизни, своим мечтам. И я уверен, что это не только безгранично талантливые, но и очень сильные люди. Хочу каждому из них пожелать не сдаваться и биться до конца. С ними любовь их болельщиков, вера их тренеров, поддержка всей страны», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Ранее ISU постановил, что российские фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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