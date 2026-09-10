15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Бесконечно обидно». Авербух — об отказе Валиевой и Кондратюку в нейтральном статусе

«Бесконечно обидно». Авербух — об отказе Валиевой и Кондратюку в нейтральном статусе
Комментарии

Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух назвал несправедливым недопуск россиян Камилы Валиевой и Марка Кондратюка к международным стартам.

«Это, конечно, бесконечно обидно. И Камила Валиева, и Марк Кондратюк — талантливейшие фигуристы, бесспорное украшение мира фигурного катания. Конечно, всё это несправедливо — личный недопуск ребят. Кроме слов всесторонней поддержки, хочется пожелать не опускать руки, продолжать тренироваться. Потому что вполне возможно, что в следующем сезоне всё будет по-другому», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее ISU постановил, что российские фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Материалы по теме
«Это поломало спортивную карьеру». Авербух — о недопуске Степановой и Букина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android