«Бесконечно обидно». Авербух — об отказе Валиевой и Кондратюку в нейтральном статусе

Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух назвал несправедливым недопуск россиян Камилы Валиевой и Марка Кондратюка к международным стартам.

«Это, конечно, бесконечно обидно. И Камила Валиева, и Марк Кондратюк — талантливейшие фигуристы, бесспорное украшение мира фигурного катания. Конечно, всё это несправедливо — личный недопуск ребят. Кроме слов всесторонней поддержки, хочется пожелать не опускать руки, продолжать тренироваться. Потому что вполне возможно, что в следующем сезоне всё будет по-другому», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее ISU постановил, что российские фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.