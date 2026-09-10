Известна музыка, под которую будут выступать Метёлкина и Берулава в сезоне-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал музыку, под которую серебряные призёры Олимпийских игр 2026 года грузинская пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава будут выступать в сезоне-2026/2027.

В короткой программе спортсмены выступят под композицию Михала Сморавински – EX Cathedra, а в произвольной программе под музыку The Feeling Begins — Питер Гэбриэл.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава — чемпионы Европы (2026) и серебряные призёры чемпионата мира (2026). В конце августа стало известно, что пара официально перешла в группу Станислава Морозова в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.