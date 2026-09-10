Матвей Ветлугин будет выступать с прежними программами в сезоне-2026/2027

Победитель и призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию Матвей Ветлугин планирует выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 с прежними программами, которые были в активе спортсмена в сезоне-2023/2024. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в профайле фигуриста на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Короткая программа Ветлугина на тот сезон была поставлена под композиции «Последнее танго в Париже» и «Либертанго». В произвольной программе прозвучит «Апассионата» дуэта Secret Garden.

Ближайшим стартом для Ветлугина станет турнир Lombardia Trophy, который пройдёт с 17 по 20 сентября в Италии.