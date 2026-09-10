На свадьбе 17-летней фигуристки Гринберг выступили Тимати и Ноам Беттан

17-летняя фигуристка Габриэлла Гринберг вышла замуж за сына президента Федерации еврейских общин России Иосифа Борода. Ведущим на торжестве выступил российский певец Николай Басков.

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На видео, которые опубликовали гости праздника в социальных сетях, попали и другие знаменитости. Для молодожёнов и их близких спел вице-чемпион Евровидения-2026 Ноам Беттан, а рэпер Тимати исполнил один из главных хитов «Баклажан». Также среди гостей заметили Дмитрия Пескова, Дарью Садкову и Софию Сарновскую.

Габриэлла Гринберг родилась в Москве, но выступает за Израиль с 2022 года. Она становилась призёром национального чемпионата Израиля по фигурному катанию в 2024 году и призёром Bavarian Open в 2023 году.