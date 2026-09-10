Александра Трусова отправилась на отдых с семьёй после турнира в Японии

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) отправилась на семейный отдых с сыном и мужем после турнира серии «Челленджер» в Японии.

«Не волнуйтесь, я не пропала – просто отправилась в мини-отпуск. Хотя отпуск скорее микро, к тренировкам вернусь уже завтра (10 сентября)», — написала Трусова в телеграм-канале.

В августе 2024 года Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Летом следующего года у пары родился сын Михаил. Уже в январе 2026 года спортсменка объявила, что возобновляет спортивную карьеру.

На недавнем «челленджере» в Токио Трусова взяла второе место по сумме короткой и произвольной программ, набрав 221,06 балла. Она уступила фигуристке из Японии – выступление Мао Симады судьи оценили в 231,32 балла. Тройку лидеров замкнула россиянка Анна Фролова (207,86 балла).