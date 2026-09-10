«Семья всегда была для меня важнее». Трусова — об отношении к спорту после рождения сына

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как изменилось её отношение к спорту после рождения сына Михаила.

— Очевидно, есть фигурное катание, которое когда-то было главным делом всей твоей жизни. Сейчас фигурное катание явно не на первом месте. Твоё отношение к спорту и к жизни в принципе поменялось, когда фигурное катание ушло на второй план, а то, может быть, даже и на третий?

– Понятно, что на первом месте семья – это вообще не обсуждается. На самом деле для меня семья всегда была важнее. Я абсолютно всегда говорила, так было всегда. Я не встречалась ни с кем, не собиралась заводить семью, пока не откатаю Олимпиаду в любом случае, но, если бы вдруг такой был выбор, я бы всё равно выбрала семью – неважно, Олимпиада или нет. В этом плане для меня ничего не поменялось – для меня всегда была семья на первом месте.

Тогда фигурное катание было центром всего. Я каталась для того, чтобы добиваться результата, потом приходила домой, отдыхала для того, чтобы завтра кататься и добиваться результата. А теперь я очень сильно меньше катаюсь. Во-первых, я просто не могу больше кататься физически: я травмируюсь, у меня и так всё болит. А во-вторых, у меня нет на это времени, потому что у меня много других дел. Раньше всё делали родители, а я только каталась. Моя задача была проста – я шла и каталась.

– А теперь ты сама в этой роли, и у тебя есть ещё человек, который зависит от тебя.

– Все говорили, что я молодая, скину его, а я не могу. Я планировала няню до рождения, думала, что с трёх недель, с месяца мы наймём няню, потому что у нас очень загруженный график, даже если бы я не была спортсменкой. У нас много проектов, шоу, и Макар (Игнатов) спортсмен, соответственно, нужна нам помощь. Но в итоге я просто не могу и не знаю, смогу ли. Пока что приходится как-то разрываться на части. Няни не было, мама помогает, – сказала Трусова в выпуске «ДоброFon».