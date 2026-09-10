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В новом сезоне Хуснутдинова будет выступать под оперу Камиля Сен-Сана «Самсон и Далила»

В новом сезоне Хуснутдинова будет выступать под оперу Камиля Сен-Сана «Самсон и Далила»
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Российская фигуристка Дина Хуснутдинова в новом сезоне будет выступать под фрагмент оперы Камиля Сен-Сана «Самсон и Далила». Произвольную программу поставят под «Вакханалию». Об этом сообщает Okko.

Над программой Хуснутдиновой работали российский тренер Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

В активе Дины Хуснутдиновой победа на третьем этапе Гран-при России, который проходил в Казани в 2025 году. Фигуристка набрала 218,01 балла – её короткую программу судьи оценили в 72,60 балла, произвольную – в 145,95 балла. Хуснутдинова также была заявлена на турнир серии «Челленджер» в Японии, но осталась в запасе.

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