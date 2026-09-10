Лев Лазарев исполнил каскад из двух четверных прыжков

Победитель двух этапов Гран-при ISU среди юниоров российский фигурист Лев Лазарев исполнил на тренировке каскад из четверных лутца и тулупа. Видео с исполнением элемента повышенной сложности фигурист опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фигуристу 16 лет, он тренируется в Москве у Сергея Давыдова. В 2026 году Лазарев дебютировал на международной арене после допуска российских фигуристов. Спортсмен выиграл оба этапа Гран-при ISU, в которых участвовал, со значительным преимуществом по баллам и техническому контенту. Благодаря двум победам он отобрался в юниорский финал серии Гран-при, который пройдёт в китайском Чунцине в декабре.