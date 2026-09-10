Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова рассказала, оправдались ли её ожидания от возвращения на соревнования после рождения ребёнка. В начале сентября спортсменка завоевала серебряную медаль на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

– Пока собиралась, посмотрела твой мини-влог, который вышел. Ты там сказала, что, когда вы ехали в такси с Аней Фроловой, ты поймала какой-то восторг, когда красилась и собиралась, а Ане было немного страшновато. Насколько твои ожидания по твоим ощущениям после реального уже возвращения, которое состоялось, совпали с тем, что ты ожидала, что будешь чувствовать?

– Наверное, полностью совпали. Я и не ожидала, что буду очень счастлива в момент выступления. Тренировка — это всё равно немножко другое. Я очень люблю всю движуху соревнований, кроме самих соревнований. Всегда это говорю. А в Японии это вообще как-то…Ну, сильно по-другому, нежели другая страна какая-то, и я получаю удовольствие. Вспоминаю сразу финал юниорского Гран-при. Тоже первый раз тогда была в Японии. И вот каждый раз, когда приезжала на каток, у меня был восторг. Но само выступление – конечно, очень переживала, нервничала. После каскада было хорошо, – сказала Трусова в видео DobroFON на YouTube.