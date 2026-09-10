Трусова рассказала, почему приняла решение вернуться к естественному цвету волос

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова ответила, почему вернула родной цвет волос.

– Ты была в огненно-красном цвете, потом блондинкой. Теперь ты вернулась, так сказать, к корням, к натуральным. Помнишь, ты пришла ко мне на «Есть история» спустя два или три года после Олимпиады, после нашего первого интервью в Рязани, и сказала: «Настя, я так изменилась». И вот ещё прошло ещё два с чем-то года, и ты ещё изменилась. И как вообще твой внутренний образ, твои внутренние ощущения с твоим внешним позиционированием коррелируются сейчас?

– Раньше – да, сильно мне хотелось быть яркой. Я красилась то в один, то более яркий красный, то более рыжий и так далее. А потом блондинкой – мне хотелось что-то наоборот сильно нежнее. Я была беременна, когда перекрасилась. Всё сильно менялось. Я очень хотела поближе к семье быть, мне не хотелось никуда идти. Сейчас я перекрасилась, потому что очень устала краситься, у меня нет на это времени абсолютно. Я должна потратить минимум пять часов, чтобы красить даже просто корни, а их надо красить часто, если ты блондинка. А у меня этих пяти часов нет. Я могу эти пять часов потратить, когда сплю. Поэтому перекрасилась, тем более что свой цвет мне точно идёт, – сказала Трусова в видео DobroFON на YouTube.