«Поняла, что что-то невероятное сделала, когда люди встали». Трусова — о прокате в Токио

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова рассказала, чувствовала ли, что её выступление на турнире в Токио с четверным прыжком после рождения ребёнка внесло особенный вклад в восприятие физических способностей женщин, а не только фигурного катания.

«В целом я всё это понимала, знаю, что нет одиночниц, которые катались после родов, и даже когда меня начинают успокаивать, если я говорю, что ничего не получается, ничего не могу, я сильно слабее, чем была — тренеры мне напоминают о том, что те, кто возвращался, это или танцоры, или парники, а я прыгаю четверные… Понятно, что об этом задумываюсь, но я же выхожу соревноваться не с теми, кто родил, правильно? Я же со всеми соревнуюсь.

Про важность момента… Не знаю. Этери Георгиевна мне перед прокатом сказала: «Ну ты же первая, кто после родов выходит». Я говорю: «Одиночница – да». Она так меня успокаивала. Поэтому, наверное, я поняла, что что-то отчасти невероятное сделала, когда люди встали. Откатала, начала кланяться и смотрела, что зал встал, и думаю: «Ну, это круто», – сказала Трусова