«Решила, что мне так комфортнее». Трусова — о причинах возвращения в штаб Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова ответила, почему приняла решение возобновить карьеру в штабе Этери Тутберидзе.

– Почему ты решила вернуться именно под руководством штаба Этери Георгиевны?

– Решила, что мне так комфортнее. Я много где тренировалась. Решила, что для меня этот тренерский штаб подходит больше всего. То есть не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже. Просто пробовала, у меня есть много навыков, много разных упражнений, знаний от разных тренеров. И я очень им благодарна.

– А что конкретно особенного в подготовке этого штаба?

– Да нет, в подготовке, наверное, нет какой-то разницы. Особенно сейчас, потому что во всех тренерских штабах мне говорят одно и то же, чтобы я не устала и не сломалась. Сейчас нет как таковой какой-то системы, которую мне говорят, а я делаю. Всегда спрашивают, как я себя чувствую по состоянию, что я могу, что я не могу. Даже условные планы. Прямо помню, как Этери Георгиевна зашла и говорит: «До Японии осталась неделя, давайте план». И рассказала его – да, классный, отличный. Не получилось [по нему работать], потому что я вспомнила, что мне надо туда-туда, и я не успеваю. Поэтому получилось так, что я там пропустила, здесь уехала. Я об этом ей сказала, и она: «Ну, значит, как получается.» То есть, в принципе, мне комфортно с ней.

Мне подходит то, как мы тренируемся, как ко мне относятся, как выхожу на старт. На соревнованиях мне очень комфортно с Этери Георгиевной. Чувствую, как будто бы…

– За каменной стеной как будто.

– Да, – сказала Трусова в видео DobroFON на YouTube.