«Для меня кольцо на пальце — это безопасность». Медведева — об изменениях после свадьбы

Серебряный призёр Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос об изменениях в жизни после замужества.

«Я честно думала, что [жизнь] меняется, но не настолько сильно. А когда кольцо на пальце появилось, ты как будто бы другой женщиной становишься. Лично для меня кольцо на пальце — это безопасность и безопасность не только моя, а наша общая. Теперь – всё, мы вместе, делим эту жизнь на двоих. Я пойду советоваться уже не к маме, не к подругам, не к родственникам. Я пойду к мужу первым делом. И для меня кольцо на пальце — это безопасность ещё плюс ко всему перед другими людьми. Потому что если у тебя есть это колечко, то сразу видно, есть кому о тебе позаботиться. По себе заметила, что люди совершенно по-другому стали обращаться к тебе, даже другим тоном разговаривают с тобой. В особенности мужской пол, когда работать приходится вместе или на улице подходят. Колечко видят — всё, сразу дистанция. Я думаю: «Слава богу». Мне этого прямо вот реально не хватало в жизни», – сказала Медведева в видео DobroFON на YouTube.