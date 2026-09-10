«Меня устраивает». Трусова рассказала, сколько времени проводит вместе с мужем

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова рассказала, сколько времени проводит вместе с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым.

«Мы постоянно вместе, но не вдвоём. Мы всегда вместе работаем, тренируемся, что-то делаем. Сейчас даже, когда уезжали, я [сказала]: «Уже забыла, как скучаю по тебе, когда тебя нет со мной». Ну вот просто потому что мы постоянно вместе. Но меня устраивает. Когда я была маленькой и в семье, хотела одна побыть. А в случае с мужем мне не нужно время без него. Как многие говорят: «Мне нужно час одной побыть», а мне такого не надо. Ну, не знаю. Может, я странная. Мне не нужно одной побыть», – сказала Трусова в видео DobroFON на YouTube.