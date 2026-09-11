«Считаю, что мне не хватало безусловной любви». Трусова — об отношениях с отцом

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова рассказала об особенностях отцовского воспитания в детстве спортсменки.

– Мне важно было, чтобы я именно ощущала себя девочкой. Меня всегда воспитывали как мужчину, мне кажется. Я всегда должна была всё делать, у меня всегда должно было всё получаться. Ну, это папа так воспитывал, говорил: «Ты должна всегда работать».

– Рассчитывать только на себя.

– Ну да, вот так. Мне очень важно было, чтобы я чувствовала себя вот маленькой девочкой рядом с ним, и мне ничего не надо было делать для того, чтобы меня как-то любили. Я всегда говорю, что считаю, что мне не хватало безусловной любви. Для меня это важно. Чтобы не за что-то, а просто так. Со стороны отца, мне вообще казалось, что ему нужно, чтобы я была спортсменкой и зарабатывала деньги.

Я считаю, что отец очень важен для девочки. Считаю, что он не имеет права ругаться, требовать. То есть когда мы разговариваем с Макаром, мол, если у нас будет дочь, я всегда говорю, что дочь воспитывать могу только я, сына – только он. У нас разделение.То есть он может ругаться на сына, я, соответственно, на дочь, – сказала Трусова в видео DobroFON на YouTube.