Владислав Дикиджи рассказал о планах на исполнение четверного акселя на соревнованиях

Чемпион России, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи поделился планами на исполнение на соревнованиях четверного акселя. На официальных соревнованиях на данный момент этот элемент делает только американец Илья Малинин, Дикиджи демонстрировал аксель на тренировке и чемпионате России по прыжкам, но не исполнял в прокатах программ.

– Ты говорил, что хочешь добить четверной аксель.

– Его просто надо вспомнить. Вернуться сейчас в Питер, поделать некоторые упражнения и потренировать его, а там уже как пойдёт. По ощущениям внутренним могу сделать.

– Есть ли у тебя внутреннее ощущение, что ты входишь в то число людей с невероятными возможностями, как Илья Малинин, потому что только он прыгает четверной аксель, кроме тебя?

– Это как забавная ачивка. Безусловно, здорово, приятно. Хотелось бы, конечно, не просто на тренировке сделать, а именно в программе, – сказал Дикиджи в видео DobroFON на YouTube.