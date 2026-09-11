«В носочках будет получше». Дикиджи — о том, почему разминался в Токио без кроссовок

Чемпион России, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи ответил, почему разминался на турнире в Японии перед выходом на лёд без кроссовок.

— Я взял кроссовки Forward с эмблемой флага, который запрещён.

— А заклеить его?

— Я посчитал, что вариант с босыми ногами – ну, в носочках – будет получше. Я же двойные прыгаю только — и всё, не разминаю тройные. Неприятно было, когда жёстко приземляешься, но, с другой стороны, чётче чувствуешь стопу, — сказал Дикиджи в видео DobroFON на YouTube.

Благодаря победе на соревнованиях в Японии Дикиджи получил квоту на этап Гран-при ISU в Китае.