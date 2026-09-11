Бестемьянова заявила, что решение ISU о недопуске фигуристов нужно обжаловать в суде

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что российским фигуристам, чьи апелляции отклонил Международный союз конькобежцев (ISU), необходимо обжаловать это решение в суде.

«Конечно, это удар по нашему фигурному катанию. Это очень сильные спортсмены. Я считаю, что ребятам нужно обжаловать решение в суде, так как это настоящая дискриминация», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Ранее ISU отклонил апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, выступающих в одиночных соревнованиях, на лишение нейтрального статуса. Также ISU отклонил апелляцию Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду, которым ранее было отказано в предоставлении нейтрального статуса.