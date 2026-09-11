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Боброва считает, что соперники боятся конкуренции со Степановой и Букиным

Боброва считает, что соперники боятся конкуренции со Степановой и Букиным
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва заявила, что запрет на выступление на международных соревнованиях танцевальному дуэту Александры Степановой и Ивана Букина говорит о том, что соперники боятся конкуренции с этими спортсменами.

«У ребят очень сложная карьера, и совершенно очевидно, каких результатов они могли бы добиться, если бы каждый раз не сталкивались о какие-то препятствия: то их не допустили до Олимпийских игр-2018, то болезнь к Играм в Пекине, то недопуск россиян. Но они никогда не сдавались. Саша родила ребенка, они вернулись, снова работали, бились, выступали, и снова им ставят заслон. В большинстве этих ситуаций всё выглядит так, будто конкуренции с ними очень сильно боятся. Вот поэтому и не хотят видеть на международной арене. Изменится ли эта ситуация, мы не знаем, но я искренне желаю этого одному из самых ярких и талантливых дуэтов мира», — приводит слова Бобровой ТАСС.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляцию российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина на отказ выдать нейтральный статус. Также организация отклонила апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

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