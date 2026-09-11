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Журова рассказала, из-за чего ISU отклонил апелляцию Валиевой

Журова рассказала, из-за чего ISU отклонил апелляцию Валиевой
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) боится допускать Камилу Валиеву из-за потенциального шума вокруг её выступлений.

«Они видят популярность Валиевой и понимают, что для них это тяжело. Все ждут её возвращения, но только не ISU. Там будут твёрдо отказывать, и разве что суд может повлиять на эту ситуацию. А в ISU, очевидно, не хотят шума, который может возникнуть в связи с её потенциальными выступлениями, они просто боятся. А Камиле нужно до конца защищать свои интересы», — приводит слова Журовой ТАСС.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) постановил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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