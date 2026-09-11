Чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная сообщила, что перенесла операцию на плече.

«Добрый день, дорогие болельщики!

Как вы уже, наверно, заметили, в последнее время я выпала из тренировочного процесса.

К сожалению, в августе я перенесла ещё одну операцию на плече и сейчас прохожу через сложное и длительное восстановление.После прохождения всех этапов реабилитации мы будем аккуратно входить в тренировочный режим и восстанавливать форму.

Большое спасибо всем, кто продолжает верить в нас и ждать!» – написала Косторная в своём телеграмм-канале.

В 2023 году Косторная начала кататься в паре с Георгием Куницей — они провели один совместный сезон, после чего взяли паузу на два года. В сентябре 2025-го Косторная и Куница стали родителями.