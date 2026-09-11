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«Ни о чём не думаешь». Трусова заявила, что с ребёнком стала глупой и тупой

«Ни о чём не думаешь». Трусова заявила, что с ребёнком стала глупой и тупой
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как её изменило рождение ребенка.

«С ребенком я стала… ну типа, глупой и тупой. Когда ни о чём не думаешь: он всё делает, а ты ходишь… Мне очень нравилось такое. Я стала всё забывать. Я не помню, когда я последний раз сама клала зарядку в свою сумку. Макар обычно собирает. А потом появился Миша… Есть вещи, которые я перестала делать, у меня все моменты на него. И я вся такая принцесса стала», – сказала Трусова в выпуске «ДоброFon».

Ранее Трусова рассказала, что семья для неё была всегда важнее спорта.

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